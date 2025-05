Vibo Valentia perseguita la nuova compagna dell’ex | 31enne ammonita per stalking

A Vibo Valentia, prosegue l'impegno delle autorità contro la violenza di genere. Recentemente, il Questore Rodolfo Ruperti ha ammonito una donna di 31 anni per stalking, dopo che questa ha iniziato a perseguitare la nuova compagna del suo ex, non riuscendo ad accettare la conclusione della loro relazione. Un caso emblematico di una problematica sociale grave.

Ancora un intervento delle autorità contro la violenza di genere a Vibo Valentia. Il Questore Rodolfo Ruperti ha emesso un nuovo ammonimento per stalking, questa volta nei confronti di una donna di 31 anni che, non accettando la fine della relazione sentimentale, ha iniziato a perseguitare la nuova compagna dell'ex. Secondo quanto ricostruito dalla Divisione Anticrimine della Questura, la donna avrebbe messo in atto una serie di comportamenti persecutori: pedinamenti, violenze psicologiche, insulti e minacce, sia tramite telefonate sia attraverso messaggi sui social network. La vittima sarebbe stata ripetutamente intimidita e sollecitata a interrompere la relazione intrapresa con l'uomo. La misura dell'ammonimento è stata adottata per prevenire un'escalation di violenza, al termine di un'istruttoria approfondita da parte degli investigatori.

