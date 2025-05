Viaggiare con gli animali | le nuove norme dell' Enac

Negli ultimi tempi, l'ENAC ha introdotto nuove norme per il trasporto degli animali domestici in aereo, semplificando le procedure per i viaggiatori. Queste modifiche offrono maggiori opportunità per portare i propri amici a quattro zampe in cabina, garantendo al contempo il loro benessere e sicurezza. Scopri tutte le novità su Donne Magazine!

Le recenti modifiche alle normative sul trasporto degli animali domestici in aereo Animali domestici in aereo: nuove regole per viaggiare in cabina su Donne Magazine.

Stai per andare in vacanza e vuoi portare con te il tuo cane/gatto? Programmare un viaggio con i propri animali domestici non è difficile, basta solo prendere qualche piccolo accorgimento.