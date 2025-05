Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2025 ore 20 | 25

Aggiornamento viabilità Roma e Regione Lazio del 14 maggio 2025, ore 20:25. Astral Infomobilità informa che l'incidente sulla A1 Firenze-Roma, tra Fabro e Orvieto, è stato risolto, ma persistono code residue nel tratto. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul traffico cittadino e sulle principali arterie di collegamento.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma è stato da poco rimosso l'incidente avvenuto in precedenza tra Fabro e Orvieto verso Roma permangono code residue sul tratto interessato ci possiamo sul tratto Urbano della A24 dove a seguito di un altro incidente avvenuto sulla circonvallazione Tiburtina è chiuso il bivio verso la tangenziale est per il traffico proveniente dal raccordo uscita consigliata via Fiorentini e allo stadio Olimpico alle 21 andrà in scena alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna attive modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico e della Farnesina mentre sul fronte del trasporto pubblico ricordiamo che è stato prolungato l'orario di servizio dell'intera della metropolitana fino a 1:30 di notte per il notevole afflusso dei tifosi sono possibili disagi alla circolazione al termine del match nell'area dell'impianto sportivo da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità è tutto grazie per l'ascolto anche nella regione Lazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it