Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2025 ore 19 | 40

Viabilità Roma e Regione Lazio del 14 maggio 2025, ore 19:40. Astral Infomobilità comunica aggiornamenti in tempo reale: sulla A1 Firenze-Roma si registrano incolonnamenti tra Fabro e Orvieto a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. Si raccomanda prudenza. Attenzione anche per altre criticità in corso.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità sulla A1 Firenze Roma causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti ci sono incolonnamenti tra Fabro e Orvieto verso Roma raccomandiamo la dovuta prudenza Attenzione anche per chi è in transito sul tratto Urbano della A24 dove a seguito di un incidente avvenuto sulla circonvallazione Tiburtina è chiuso il bivio per la tangenziale est il traffico proveniente dal raccordo uscita consigliata via Fiorentini e Vediamo la situazione proprio sul raccordo al momento abbiamo code a tratti in carreggiata e a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna incolonnamenti tra Cassia bis Salaria sulla stessa Salaria per la presenza di cantieri si procede aprile all'aeroporto dell'Urbe e via di Castel Giubileo in direzione Raccordo