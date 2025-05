Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2025 ore 19 | 10

Viabilità Roma e Regione Lazio del 14 maggio 2025, ore 19:10. Astral infomobilità riporta aggiornamenti in tempo reale sulla A1 Firenze-Roma: un incidente ha causato incolonnamenti tra Fabro e Orvieto in direzione Roma. Si raccomanda prudenza per chi prosegue sulla A1, con ulteriori code segnalate lungo il percorso.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma a causa di un incidente ci sono incolonnamenti tra Fabro e Orvieto verso Roma raccomandiamo la dovuta prudenza proseguendo sulla A1 ulteriori code sono presenti lungo la diramazione Roma nord all'altezza di Fiano Romano Verso il raccordo anulare qui per la presenza di cantieri sono stesso code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e La Rustica anche sulla Roma Fiumicino tra la Magliana e viale Isacco Newton In entrambe le direzioni

