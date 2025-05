Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2025 ore 18 | 40

Aggiornamenti viabilità per Roma e regione Lazio al 14 maggio 2025, ore 18:40. Astral Infomobilità segnala congestioni sulla A1 Firenze-Roma a causa di un incidente, con code tra Fabro e Orvieto in direzione Roma. Si consiglia di prestare massima attenzione e monitorare la situazione, poiché ulteriori rallentamenti si registrano lungo i diramazioni.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma a causa di un incidente Ci sono code tra Fabro e Orvieto verso Roma raccomandiamo la dovuta prudenza proseguendo sulla A1 ulteriori code sono presenti lungo diramazione Roma nord all'altezza di Fiano Romano Verso il raccordo anulare qui per la presenza di cantieri e Vediamo la situazione proprio sul raccordo al momento abbiamo tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna tra Trionfale Salaria e più avanti tra Nomentana e La Rustica code anche sul tratto Urbano A24 tra Tor Cervara e il raccordo è sulla Roma Fiumicino tra la Magliana e Parco dei Medici nelle due direzioni e traffico si va intensificando sulla test sulle consolari in direzione dello Stadio Olimpico dove alle 21 andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna attive modifiche alla viabilità nella via del Foro Italico e della Farnesina mentre sul fronte del trasporto pubblico sono potenziate le linee bus verso lo stadio prolungato Inoltre l'orario dell'Inter della metropolitana fino a 1:30 di notte per il notevole afflusso previsto dei tifosi sono possibili disagi alla circolazione nell'area dell'impianto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi anche nella regione Lazio