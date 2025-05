Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2025 ore 18 | 10

Viabilità Roma e Regione Lazio - 14 maggio 2025, ore 18:10. Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti in tempo reale: si segnala un incidente tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione nord; si raccomanda prudenza. Sulla diramazione Roma Nord, cantieri in corso causano rallentamenti. Restate informati per viaggiare in sicurezza!

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio 12 segnalato un incidente tra Torrimpietra e Cerveteri in direzione nord raccomandiamo la dovuta prudenza ci spostiamo sulla diramazione Roma Nord dove per la presenza di cantieri Ci sono code tra il bivio per la A1 e Fiano Romano Verso il raccordo anulare sullo stesso raccordo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana in interna incolonnamenti tra Trionfale Salaria e più avanti tra Nomentana e La Rustica rallentamenti anche sulla Roma Fiumicino tra la Magliana e Parco dei Medici nelle due direzioni e traffico si va intensificando sulla tangenziale est in direzione dello Stadio Olimpico dove alle 21 andrà in scena la finale di Coppa Italia Milan Bologna attive modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico e della Farnesina mentre sul fronte del trasporto pubblico sono potenziate le linee bus in direzione dello stadio prolungato Inoltre l'orario delle metropolitane fino alle 1:30 di notte anche per quanto riguarda la metro C da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi anche della Regione Lazio