Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2025 ore 17 | 25

Aggiornamenti viabilità Roma e Regione Lazio del 14 maggio 2025 alle ore 17:25. Astral Infomobilità informa che la strada regionale Rocca di Papa è stata riaperta nel tratto tra Frascati e via Anagnina, precedentemente chiuso per rilievi dopo un incidente. Tuttavia, sono ancora segnalate quote residue in direzione di Grottaferrata.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla strada regionale Rocca di Papa è stato riaperto il tratto tra Frascati e via Anagnina chiusa in precedenza per i rilievi a seguito di un incidente permangono quote residue verso Grottaferrata ci spostiamo sulla A1 Firenze Roma dove per la presenza di un veicolo in panne da poco rimosso rimangono code tra chiusi e fabbro in direzione Roma proseguendo sulla A1 segnalato anche un incidente tra Orvieto e Attigliano raccomandiamo la dovuta prudenza sempre in direzione della città code sulla diramazione Roma nord tra il bivio per la stessa A1 e Fiano Romano Verso il raccordo anulare qui per la presenza di un cantiere sono stesso raccordo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino al collana in interna incolonnamenti tra Trionfale Salaria e più avanti tra Nomentana e Roma per amo in direzione dello stesso raccordo segnaliamo infine Codes Flaminia partire da Corso Francia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto a più tardi anche nella regione Lazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it