Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2025 ore 15 | 25

Nuovi aggiornamenti sulla viabilità di Roma e del Lazio del 14 maggio 2025, ore 15:25. Astral Infomobilità informa che la strada regionale Rocca di Papa è attualmente chiusa al traffico tra Frascati e via Anagnina a causa di un incidente. Si invita chi è in transito a prestare attenzione e seguire le indicazioni.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito All'attenzione per chi è in transito sulla strada regionale Rocca di Papa per i rilievi a seguito di un incidente al momento è chiuso il tratto tra Frascati e via Anagnina nelle due direzioni ci sentiamo poi sulla diramazione Roma Nord dove per la presenza di cantieri Si procede a rilento tra il bivio per la A1 e Fiano Romano in direzione del raccordo anulare sullo stesso raccordo traffico intenso in carreggiata esterna con code a tratti a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana e stasera lo stadio Olimpico va in scena la finale della Coppa Italia tra Milan e Bologna con calcio d'inizio alle 21 attive già dal pomeriggio modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico della Farnesina potenziate le linee tram e bus di zona è prolungato il servizio della metropolitana con ultime corse all'una e trenta possibili disagi alla circolazione durante le fasi di afflusso e deflusso dei tifosi nell'area dell'impianto sportivo