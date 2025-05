Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2025 ore 11 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità! Oggi, 14 maggio 2025, alle ore 11:25, vi portiamo un aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio. In particolare, sulla via Cristoforo Colombo persistono code da via Ferrari a via di Mezzocammino in direzione Raccordo Anulare. Proseguiamo con ulteriori dettagli sulla situazione.

Astral infomobilità tutto Ben ritrovati della redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla via Cristoforo Colombo per lui è venuto in precedenza a permangono le code da via Ferrari a via di Mezzocammino direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sul Raccordo Anulare un incidente ne sta nella causa delle code tra le uscite Casine Prenestina più avanti risolto l'incidente avvenuto all'altezza della Nomentana permangono rallentamenti ma per traffico andiamo da sulla carreggiata interna risolto l'incidente all'altezza della Laurentina è più avanti l'altro incidente in prossimità della diramazione Roma nord anche qui permangono rallentamenti in ma per traffico migliorata la situazione invece del traffico sul tratto Urbano della A24 anche sulla roma-fiumicino la circolazione nei due casi è indicata al momento per regolare Cambiamo argomento lo sport nella capita in vigore il piano di sicurezza e viabilità nell'area della Foro Italico per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna in programma per questa sera dalle 21 all'Olimpico dalle 17 scatteranno le chiusure al traffico strade intorno allo stadio fra le altre viale di Tor di Quinto Ponte Duca d'Aosta Piazzale Maresciallo Giardino sul fronte della trasporto pubblico prolungato l'orario delle metropolitane fino all'una e trenta di potenziato anche il servizio di superficie da dire a Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione è un prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗Leggi su Romadailynews.it