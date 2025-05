Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2025 ore 10 | 25

Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità! Oggi, 14 maggio 2025, alle ore 10:25, vi informiamo sulla viabilità a Roma e nella regione Lazio. Il traffico è intenso sul raccordo anulare, complicato da tre incidenti. Il primo genera code in esterna dalla diramazione Roma Sud alla Nomentana, creando ripercussioni su tutta la rete stradale. Seguiteci per aggiornamenti!

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare traffico intenso complicare la situazione anche tre incidenti il primo causa coda in esterna dalla diramazione Roma Sud alla Nomentana con ripercussioni sulla diramazione Roma sud da partire da Tor Vergata gli altri due incidenti sono venuti sulla carreggiata interna altezza della Laurentina code a partire dalla Tuscolana e l'altro incidente in prossimità dell'uscita diramazione Roma Nord quiko.de a partire dalla Flaminia ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 per traffico le code lasciano il posto ai rallentamenti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro e nel senso opposto code da Togliatti al Raccordo Anulare ci spostiamo ora sulla Roma Fiumicino code pranzo del Tevere via della Magliana nelle due direzioni Cambiamo argomento gli eventi Domenica prossima 18 maggio si svolgerà la messa di inizio pontificato di Leone quattordicesimo in previsione delle elevata affluenza la cerimonia e della partecipazione delle Alpi cariche istituzionali e delle delegazioni estere l'area del Vaticano Sara blindata sul fronte del trasporto pubblico intensificate le corse mattutine delle linee metropolitane per il trasporto ferroviario previsto il servizio navetta e straordinarie di collegamento tra termini e San Pietro potenziato anche il servizio sulle ferrovie fl3 fl5 la Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio