Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2025 ore 09 | 10

Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità! Oggi, 14 maggio 2025, alle ore 09:10, vi proponiamo un aggiornamento sulla viabilità di Roma e del Lazio. Partiremo dalla situazione sulla Tangenziale Est e sulla batteria Nomentana in direzione di San Giovanni, recentemente riaperta dopo la rimozione di un incidente. Andiamo a vedere il traffico sul RAC...

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla tangenziale est e in precedenza chiusa la batteria Nomentana via Tiburtina in direzione San Giovanni rimosso l'incidente è stata riaperta veniamo al traffico sul Raccordo Anulare in interna code a tratti dalla diramazione Roma nord dalla Tiburtina e dalla Casilina a Ostiense in esterna si procede dalla Cassia Veientana Pescaccio seguire file dalla Roma Fiumicino Ostiense rallentamenti dalla Pontina a la diramazione Roma sud e poi file dalla Prenestina alla Nomentana e per le difficoltà di visione sul raccordo file su azione Roma Sud a partire da Tor Vergata ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 file da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro anche in uscita da Togliatti a raccordo anulare andiamo ora sulla Roma Fiumicino traffico rallenta con code da raccordo via della Magliana verso l'Eur è nella direzione opposta file tra via Cristoforo Colombo e ANSA del Tevere ci spostiamo sulla statale Pontina Si procede a rilento da Castel di Decima Raccordo Anulare verso l'Eur auto in coda su stoforo Colombo da via Toscanini a via Del risaro direzione raccordo anulare situazione analoga file sulla via Ostiense da via di Malafede al raccordo è in quest'ultima direzione in chiusura e ricordiamo che lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia in programma per sabato 17 è stato revocato per Dina Pandolfo teatrali infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio