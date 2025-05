Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2025 ore 07 | 25

Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità. Oggi, 14 maggio 2025, alle ore 7:25, il traffico sulla rete viaria della regione Lazio è in aumento, soprattutto per gli spostamenti verso le attività lavorative. Partiamo con le notizie sulle code lungo il Raccordo Anulare e le principali arterie della capitale.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria regionale Per gli spostamenti verso le attività lavorative partiamo dal raccordo anulare code lungo la carreggiata interna tra l'uscita e Casilina e Appia in esterna si rallenta dalla Salaria alla Flaminia a seguire da Casal del Marmo a Pescaccio e si procede a rilento da Prenestina la Tiburtina sulle diramazioni nord e sud auto in coda nei due casi all'altezza del raccordo è in direzione di quest'ultimo ci spostiamo ora sull'altar turbano della 24 incolonnamenti dal raccordo anulare il bivio per la tangenziale est direzione centro diamo uno sguardo alle consolari senza in coda sulla Salaria sulla Flaminia rispettivamente da Villa Spada via dei Prati Fiscali e da lavoro via dei Due Ponti in entrambi i casi verso il centro infine auto in coda sulla cassa da via dei due punti sempre verso il centro Cambiamo argomento lo sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato di Trenitalia in programma per sabato 17 è stato revocato in chiusura il meteo prudenza per l'allerta gialla diramata da Protezione Civile del Lazio nella giornata di oggi a partire dalla tarda mattinata sono previste precipitazioni da isolate anche a carattere di rovescio o temporale sui settori nord-orientali pagina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio