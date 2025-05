Viabilità e sicurezza lungo il percorso l’assessore esulta | Un piano maestoso

L’assessore celebra il successo del Giro d’Italia a Lecce, evidenziando l’efficacia del piano strategico per la viabilità e la sicurezza durante l’evento. La quarta tappa, culminata con la vittoria di van Uden in viale Calasso, segna un momento simbolico per la città, che si appresta a trarre bilanci e riflessioni da questa importante esperienza sportiva.

LECCE – Il giorno dopo il passaggio da Lecce del Giro d’Italia, con la quarta tappa che si è conclusa in viale Calasso con la vittoria di van Uden in volata, è anche quello dei bilanci per quanto riguarda la gestione del grande evento sportivo che ha imposto l’adozione di misure importanti e. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Viabilità e sicurezza lungo il percorso, l’assessore esulta: “Un piano maestoso”

