Via libera della Camera alla fiducia al decreto Albania

La Camera dei Deputati ha approvato la fiducia al governo sul decreto Albania, con 192 voti a favore, 111 contrari e 4 astenuti. Ora si procederà all'esame degli ordini del giorno, con il voto finale sul provvedimento atteso per domani mattina. Il decreto è attualmente in prima lettura alla Camera.

Via libera dell'Aula della Camera alla fiducia chiesta dal governo sul decreto Albania. I sì sono stati 192, i no 111 e 4 gli astenuti. Ora si passa all'esame degli ordini del giorno e il voto finale sul provvedimento è previsto per domani in mattinata. Il testo è in prima lettura alla Camera e dovrà poi passare al Senato.

