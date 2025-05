Via libera dei 27 Paesi Ue alle nuove sanzioni per Mosca

I Rappresentanti Permanenti dei 27 Paesi Ue hanno approvato il 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le nuove misure mirano a colpire la "flotta ombra" di Mosca e a contrastare le sue attività ibride, rafforzando così la risposta europea alle sfide poste dalla situazione geopolitica attuale.

Via libera dei Rappresentanti Permanenti dei 27 Paesi Ue (Coreper II) al 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, a quanto si apprende. Le nuove misure europee, oltre a colpire nuovamente la cosiddetta "flotta ombra" di Mosca, prevedono anche sanzioni relative alle attività ibride della Russia, alle violazioni dei diritti umani e all’uso di armi chimiche. In aggiornamento 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Via libera dei 27 Paesi Ue alle nuove sanzioni per Mosca

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Via libera di 27 paesi Ue al 17° pacchetto di sanzioni contro la Russia di Putin

Lo riporta huffingtonpost.it: Misure contro le nuove petroliere "fantasma". Un intervento indipendente dai provvedimenti massicci che i paesi europei intendono introdurre in caso ...

Guerra in Ucraina, via libera dei 27 Paesi Ue alle nuove sanzioni per Mosca

Scrive msn.com: La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.176. Arriva il via libera dei 27 Paesi Ue alle nuove sanzioni per Mosca. Il ministro degli Esteri turco Fidan ha intanto avuto una telefonata con il suo omologo ...

Ucraina, via libera al 17esimo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia

Si legge su ilsole24ore.com: Via libera dei Rappresentanti Permanenti dei 27 Paesi Ue (Coreper II) al 17esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le nuove misure europee prevedono anche sanzioni relative alle attività ibride ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Brexit, arriva il via libera Parlamento britannico

La Camera ha approvato l'accordo commerciale post-Brexit tra il Regno Unito e l'UE, con 521 voti a favore e 73 contrari.