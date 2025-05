Via libera all?ordinanza balneare la stagione inizia il 17 maggio | obbligatorio sulle spiagge il servizio di salvataggio

Con l'approssimarsi della stagione estiva, la Capitaneria di Porto di Brindisi ha pubblicato l'ordinanza balneare numero 37/2025, che entrerà in vigore il 17 maggio. Tra le novità, spicca l'obbligo del servizio di salvataggio sulle spiagge, garantendo così una maggiore sicurezza per tutti i bagnanti.

La Capitaneria di Porto di Brindisi ha emanato la nuova ordinanza di sicurezza balneare numero 372025, che entrerà in vigore il 17 maggio 2025 e prevede importanti novità per la.

