Via Fiorentina in festa | parte la prima edizione

Via Fiorentina si prepara a vivere una serata indimenticabile con la prima edizione di “Via Fiorentina in festa”. Sabato 24 maggio, dalle 18 a mezzanotte, l’arteria di ingresso alla città si trasformerà in un’isola pedonale, accogliendo eventi, musica e divertimento per tutti. Un’occasione unica per riscoprire il cuore pulsante della comunità!

Al via la prima edizione di “Via Fiorentina in festa”. Sabato 24 maggio dalle ore 18 fino alla mezzanotte l'arteria di ingresso alla città si trasformerà in un'isola pedonale dall'altezza dell'incrocio con via Spallanzani fino all'Istituto statale di istruzione superiore Margaritone-Vasari di. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Via Fiorentina in festa: parte la prima edizione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Al via la 'Festa dello Sport' nei cinque Quartieri, si parte dal 14 maggio alle Cascine

msn.com scrive: Firenze, 12 maggio 2025 - Al via nei cinque quartieri fiorentini la "Festa dello Sport", che anche quest’anno torneranno ad animare parchi e impianti sportivi con esibizioni e prove per far scoprire a ...

'Festa dello Sport' 2025 a Firenze, tutte le info

Scrive nove.firenze.it: Dal 14 al 18 maggio eventi alle Cascine. La manifestazione proseguirà a settembre negli altri Quartieri ...

Firenze, arriva la 'Festa dello Sport' nei cinque Quartieri

Si legge su 055firenze.it: Al via nei cinque quartieri fiorentini la 'Festa dello Sport', che anche quest’anno tornerà ad animare parchi e impianti sportivi con esibizioni e prove per far scoprire a bambini e ragazzi tantissime ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Speciale Matrimonio a prima vista: Intervista a Nicole, Gianluca, Andrea e Sitara

Un vero colpo di fulmine a Matrimonio a prima vista 2020 e non? accaduto sotto le luci dei riflettori ma a trasmissione terminata.