“Vi assicuro che i figli non hanno sempre bisogno delle nostre attenzioni” | le regole di una mamma della Gen Z

"Vi assicuro che i figli non hanno sempre bisogno delle nostre attenzioni": questa è la regola fondamentale di una mamma della Gen Z. In un racconto sincero, condivide l'importanza di delegare nella cura dei bambini, dimostrando come il supporto di un 'villaggio' possa rendere la genitorialità un'esperienza più serena e condivisa. Continua a leggere...

Una mamma ha raccontato l'importanza di delegare quando si tratta di prendersi cura dei figli. Grazie al suo metodo i suoi bambini non dipendono in toto da lei e può avvalersi dell'aiuto di un intero villaggio. 🔗Leggi su Fanpage.it

