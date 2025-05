Vetture per malviventi Nelle auto a noleggio droga soldi e prostitute

Tra Bergamo e Treviolo, le società di noleggio auto si rivelano un'insospettabile facciata per attività illecite. Le indagini hanno svelato un inquietante utilizzo di vetture per traffico di droga, furti e sfruttamento della prostituzione. I militari della guardia stanno ora indagando su questa rete di malviventi che sfruttano la legalità per mascherare i loro crimini.

Le società di noleggio auto, situate tra Bergamo e Treviolo, fornivano una solida copertura: quei veicoli, secondo le indagini, venivano utilizzati per commettere i reati più disparati, dal traffico di sostanze stupefacenti a un giro di prostituzione, ai furti in abitazione. I militari della guardia di finanza di Bergamo (pm titolare del fascicolo Marchisio) contestano però anche reati come estorsione, ricettazione, trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta e detenzione illegale di armi da fuoco. In carcere sono finiti V.P., 60 anni, di San Vito dei Normanni, residente nella Bergamasca, e Y.P. 37 anni, cittadino albanese. Soci in affari, il primo metteva a disposizione le sue società come base logistica fornendo le auto; il secondo si dedicava al “lavoro sporco“. Per un altro albanese, A. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vetture per malviventi. Nelle auto a noleggio droga, soldi e prostitute

