I ministri degli Esteri dei Paesi membri della Nato si riuniscono questa sera e domani ad Antalya, in Turchia, per confermare la solidità delle relazioni transatlantiche e il fermo sostegno all`Ucraina di fronte all`aggressione russa. Alla ministeriale, una riunione informale durante la quale dunque non sarà presa alcuna decisione, parteciperà anche il ministro Antonio Tajani, che arriverà questa sera nella città turca per partecipare alla cena offerta dal padrone di casa, Hakan Fidan. Ai colleghi della Nato Tajani ribadirà l`impegno italiano in favore dell`unità dell`Occidente e per un maggiore investimento nel settore della Difesa. “È chiaro che l`Europa dovrà fare di più per garantire la propria sicurezza”, ha detto il titolare della Farnesina, alla vigilia della sua partenza, ad Affaritaliani. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it

Vertice in Turchia, la Nato guarda al 2032: le spese militari verso 5% del Pil. Attesa per la mossa di Putin