Vertice Ecr nella sede di FdI | Meloni incontra Simion Morawiecki e Marion Marechal

Giorgia Meloni accoglie i leader di ECR, Simion e Morawiecki, nella sede di Fratelli d'Italia. In un incontro cruciale di quaranta minuti, si delinea il futuro dei conservatori, con focus su Ucraina e sulle aspettative per Donald Trump. Un momento significativo per la politica europea, che si svolge in Via della Scrofa.

Il futuro dei conservatori passa da via della Scrofa. Quaranta minuti per tratteggiare il futuro di Ecr, parlare di Ucraina e sperare in Trump. Dopo il question time alla Cam.

