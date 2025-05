Verso Parma-Napoli le possibili scelte di Antonio Conte

Verso Parma-Napoli, Antonio Conte si prepara a definire le sue scelte per un match cruciale contro l’insidioso Parma di Chivu. Con diverse opzioni a disposizione, l’allenatore azzurro dovrà decidere la formazione ideale per affrontare questa sfida all'insegna della determinazione. Scopriamo le possibili soluzioni in vista di questa trasferta.

Le possibili soluzioni di Conte in vista del match contro il Parma di Chivu. Prossimo impegno degli azzurri di Conte è la insidiosa trasferta di .

