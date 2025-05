Verde pubblico Csn invoca più trasparenza e un portale pubblico | 286 alberi abbattuti in un anno

Il gruppo Verde Pubblico CSN chiede maggiore trasparenza riguardo alla gestione degli alberi a Cesena, in seguito alla notizia dell'abbattimento di 286 esemplari nell'ultimo anno. Un dato emerso grazie alle interrogazioni di Cesena Siamo Noi, che evidenzia le preoccupazioni di cittadini e comitati per la salvaguardia del patrimonio verde urbano.

"È di queste ore la notizia, riportata anche dai quotidiani, che negli ultimi 12 mesi sono stati abbattuti 286 alberi a Cesena. Un dato venuto alla luce grazie alle diverse interrogazioni presentate da Cesena Siamo Noi e che conferma le preoccupazioni sollevate da cittadini e comitati

