Verbania in tre settimane oltre 20mila presenze al luna park

Grande successo per il luna park di Verbania. In totale sono state 20mila le presenze registrate dallo scorso 25 aprile a lunedì 12 maggio. Il dato è stato stimato sulla base dei biglietti venduti dalle attrazioni, dei pass distribuiti in occasione delle iniziative speciali e del monitoraggio. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Verbania, in tre settimane oltre 20mila presenze al luna park

