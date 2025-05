Verbale del Consiglio di classe con suggerimenti relativi alla non ammissione alla classe successiva | in allegato un format

Il presente verbale del consiglio di classe fornisce raccomandazioni per la non ammissione alla classe successiva di alunni con bisogni educativi speciali, anche non certificati. Allegato a questo documento, troverete un format utile e conforme alla normativa vigente, progettato per facilitare una gestione corretta e dettagliata di queste situazioni delicate.

In allegato un prototipo di verbale di Consiglio di classe, finalizzato a giustificare in modo conforme alla normativa vigente la non ammissione alla classe successiva di alunni con bisogni educativi speciali, anche non certificati. Il modello proposto rappresenta uno strumento operativo di riferimento per i docenti e per i dirigenti scolastici, utile a garantire la

