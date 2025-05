Ventunenne morto in monopattino Disposta una perizia cinematica

Un tragico incidente ha colpito Reggio, dove Umer Maqbool, un ventunenne pakistano, è morto mentre si trovava a bordo del suo monopattino. La Procura, guidata dal pubblico ministero Denise Panoutsopoulos, ha disposto una perizia cinematica e sta conducendo accertamenti per fare luce sulla dinamica della tragedia, che ha scosso l’intera comunità.

Stanno proseguendo gli accertamenti investigativi coordinati dal pubblico ministero Denise Panoutsopoulos sulla tragica morte di Umer Maqbool, 21enne pakistano che abitava a Reggio con la sua famiglia. La Procura vuole fare piena chiarezza sulla dinamica dell’ incidente sul quale è stato aperto un fascicolo d’inchiesta per l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Il 21enne è morto sul colpo poco prima delle 7 del 29 aprile all’incrocio tra via Emilia Ospizio e via Turri, dopo essere rimasto coinvolto in un impatto devastante a bordo del suo monopattino elettrico contro un autobus. Il sopralluogo è stato eseguito dalla polizia locale: stando a quanto trapela dall’esito delle prime investigazioni, non è escluso che dietro lo schianto vi siano responsabilità a carico di entrambi i coinvolti, tali da poter configurare il concorso di colpa. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ventunenne morto in monopattino. Disposta una perizia cinematica

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incidenti oggi, morto 15enne in monopattino a Verona/ Brianza, 17enne muore in moto

Riporta ilsussidiario.net: Incidenti stradali oggi domenica di Pasqua, ultime notizie: morto 15enne su monopattino in provincia di Verona. Non ce l'ha fatta il 17enne uscito di strada in Brianza con la sua moto Incidenti ...

Reggio Emilia, investito in monopattino da un bus. Morto giovane di 21 anni

Come scrive bologna.repubblica.it: è morto attorno alle 7 di stamani dopo essere stato investito da un autobus mentre attraversava via Turri a bordo di un monopattino. Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale ...

Charles Baffou, 24 anni, cade dal monopattino e muore in ospedale: “Colpa di una tac sbagliata”

Secondo fanpage.it: Cade dal monopattino mentre torna a casa a Cassino, provincia di Frosinone. In ospedale lo sottopongono soltanto a una tac al cranio, ma muore per una gravissima emorragia addominale. La vittima è ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sergio Humberto : il video dell'infermiere malato di Covid morto a 28 anni

La pandemia di coronavirus continua ad avere vittime in tutto il mondo, anche tra medici e infermieri.