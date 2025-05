Vento e criticità per temporali 24 ore di allerta gialla per il territorio piacentino

La Protezione Civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta gialla per temporali sul territorio piacentino, valida dalle 00:00 del 15 maggio fino alla mezzanotte del 16 maggio. Oltre ai temporali, si segnalano criticità anche per il vento nelle aree collinari e montane. Si raccomanda massima attenzione e precauzione durante questo periodo.

Criticità per temporali, 24 ore di allerta gialla su tutto il territorio piacentino. A diramarla la protezione civile dell’Emilia-Romagna, con un avviso valido dalla mezzanotte del15 maggio alla mezzanotte del 16 maggio. Nelle aree locali di alta collina e montagna allerta gialla anche per vento. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Vento e criticità per temporali, 24 ore di allerta gialla per il territorio piacentino

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo, freddo polare fino -28,3 gradi : criticità in Toscana,Campania

Freddo da record in Alto Adige, con -28,3 gradi a San Giacomo in Val di Vizze, piccolo borgo situato a 1.