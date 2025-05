venti secondi di musetti dopo due ore di pausa

Venti secondi di musetti si susseguono dopo due ore di pausa, mentre il cielo sopra Roma si tinge di nero intorno alle 16.30. L’oscurità si mescola al marmo neoclassico del Foro, creando un'atmosfera drammatica. Un’aura di cupezza, simile a quella del Codice Da Vinci, rende il campo da tennis un luogo inaspettato per tale intensità.

Intorno alle 16.30 su Roma il cielo si fa nero e l’oscurità diventa drammatica, mescolata col marmo neoclassico del Foro. Una cupezza che ricorda certe storie torve del Codice Da Vinci, o la fotografia di Joe Wright in M. il Figlio del secolo. Un clima strano da associare a un campo da tennis, sport che si gioca all’aperto, sotto al sole, e che a Roma è programmato per godere di alcuni dei giorni più gloriosi della primavera mediterranea. Musetti è in maglietta senza maniche addirittura, ed è al servizio. Vincendo quel game, vincerebbe la partita e batterebbe per la prima volta in carriera Daniil Medvedev. Un’altra prima vittoria contro un grande giocatore delle ultime settimane, in cui Musetti ha battuto per due volte Tsitsipas dopo averci perso per cinque partite di fila. Musetti è al servizio e ha davanti un game insidioso perché Medvedev vuole lottare. 🔗Leggi su Ultimouomo.com