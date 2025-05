Venti alberi pronti a essere abbattuti Critiche al taglio per il cantiere

Scontro in città sul futuro del verde pubblico: il Comune ha annunciato l'abbattimento di venti alberi secchi in via Coppetella per motivi di sicurezza. La decisione, comunicata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo, ha sollevato forti critiche tra i cittadini e le associazioni ambientaliste, riaccendendo il dibattito sulla gestione del patrimonio arboreo urbano.

E’ scontro in città sul verde pubblico. Ieri il Comune ha annunciato che venti alberature secche al 100% saranno abbattute nei prossimi giorni in via Coppetella per mettere in sicurezza la strada. È quanto disposto dall’ ordinanza del sindaco Lorenzo Fiordelmondo, alla luce dei controlli effettuati, delle segnalazioni dei residenti e della nota dei vigili del fuoco. "Si tratta – dicono dal Comune – di piante di Olmo e Pioppo Nero, non più vitali, la cui staticità è minata e di una vicina branca di quercia anch’essa pericolante, tutti esemplari che pertanto comportano oggettivi rischi per la pubblica e privata incolumità. Nell’ordinanza è stabilito un tempo di 5 giorni entro cui l’ufficio tecnico dovrà procedere all’abbattimento, disponendo anche che vengano apportate modifiche alla viabilità per la regolare esecuzione dei lavori". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Venti alberi pronti a essere abbattuti. Critiche al taglio per il cantiere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Venti alberi pronti a essere abbattuti. Critiche al taglio per il cantiere

Secondo msn.com: E’ scontro in città sul verde pubblico. Ieri il Comune ha annunciato che venti alberature secche al 100% saranno abbattute nei prossimi giorni in via Coppetella per mettere in sicurezza la strada. È q ...

Forte vento in Adda Martesana: alberi caduti e allerta sulle strade

Segnala primalamartesana.it: Si invitano i cittadini a prestare attenzione, soprattutto nei parchi alberati e alle aree boschive, vigilare sulle proprietà private e a mettere in sicurezza quanto potrebbe essere reso pericoloso ...

Venti alberi nei parchi. Kennedy e Robinson

Da msn.com: Venti nuovi alberi nei parchi Kennedy e Robinson. Sono state completate infatti giovedì le operazioni di piantumazione delle nuove essenze, nell’ambito del progetto ‘Città ad Impatto ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Germania, un cigno in lutto ritarda venti treni

In Germania, un cigno ha bloccato una linea ferroviaria dopo la morte del suo partner. Disperato, l'animale in lutto, non voleva lasciare il suo defunto compagno.