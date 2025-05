Vent' anni fa la promozione in B del Rimini festa al Flaminio Luca D' Angelo | Fu una gioia immensa

Vent’anni fa, la promozione del Rimini in Serie B fu un momento di gioia indescrivibile. Giovedì, alle 20, il palasport Flaminio ospiterà la "Festa degli Eroi" per celebrare questo anniversario. L'evento, organizzato da Icaro Sport, ripercorrerà la stagione indimenticabile con video delle partite e la presenza di ospiti speciali. Un'occasione da non perdere!

È tutto pronto per la "Festa degli Eroi". Giovedì, dalle 20, al palasport Flaminio, sarà festeggiato il ventennale dall’ultima promozione calcistica in serie B del Rimini. Sarà ripercorsa, nell’evento firmato Icaro Sport, quella stagione indimenticabile, coi video delle partite e la presenza di. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Vent'anni fa la promozione in B del Rimini, festa al Flaminio. Luca D'Angelo: "Fu una gioia immensa"

Riporta riminitoday.it: L’ingresso è gratuito fino a disponibilità dei posti e tutti i tifosi sono invitati a portare vessilli biancorossi sugli spalti ...

Vent'anni fa l'ultima promozione in serie B del Rimini, festa amarcord al Flaminio con i tifosi

Segnala riminitoday.it: Presenti i beniamini di quell’indimenticabile cavalcata, saranno ripercorse le tappe del campionato e il Comune premierà tutti i protagonisti ...

Venti anni fa la promozione in C2 del Rieti. Pirozzi, Palma e Martini: «Scrivemmo la storia»

Lo riporta ilmessaggero.it: RIETI - Venti anni fa esatti, il calcio reatino tornò tra i professionisti, grazie all’impresa storica del Rieti targato Stefano Palombi, che ottenne la promozione in serie C2.

