Venier regala un cane al marito mentre è in ospedale | Non vedo l' ora di coccolarlo E svela il significato del nome

Mara Venier ha fatto una sorpresa dal dolce significato al marito Nicola Carraro, appena dimesso dall'ospedale dopo quasi tre settimane. Per accoglierlo a casa, la conduttrice ha deciso di regalargli un cane, un affettuoso cicciolo per coccolarlo. Carraro ha condiviso la gioia dell'incontro e ha svelato il significato del nome scelto per il loro nuovo amico a quattro zampe.

Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, è finalmente uscito dall'ospedale dopo quasi tre settimane di ricovero. Prima delle dimissioni, però, la conduttrice l'ha sorpreso con un bellissimo regalo. Venier, infatti, ha regalato al marito un cicciolo. La notizia è stata data da Carraro, che ha. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Venier regala un cane al marito mentre è in ospedale: "Non vedo l'ora di coccolarlo". E svela il significato del nome

Ne parlano su altre fonti

Venier regala un cane al marito mentre è in ospedale: "Non vedo l'ora di coccolarlo". E svela il significato del nome

Scrive today.it: Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, è finalmente uscito dall'ospedale dopo quasi tre settimane di ricovero. Prima delle dimissioni, però, la conduttrice l'ha sorpreso con un bellissimo regalo. V ...

Mara Venier riporta a casa il marito Nicola Carraro dall'ospedale e per lui c'è un "regalo speciale"

Come scrive msn.com: Dopo tre settimane al San Raffaele di Milano Mara Venier riporta a casa il marito Nicola Carraro: un cagnolino lo aspetta ...

Mara Venier stupisce il marito Nicola Carraro: il regalo “da guerriero”

Scrive msn.com: Alle prese con alcuni acciacchi, Nicola Carraro, marito di Mara Venier, è stato sorpreso con un bellissimo regalo da parte della donna.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, torna a camminare dopo mesi in carrozzina

Nicola Carraro ha condiviso un aggiornamento sulla sua salute tramite un video pubblicato sui social, mostrando i progressi ottenuti dopo mesi trascorsi in carrozzina.