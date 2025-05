Vengono usati cavalli proibiti | la Lav chiede lo stop del Palio e sollecita l’intervento dei ministri

Scoppia la polemica sul Palio di Legnano dopo le accuse della Lav, Lega Anti Vivisezione, che denuncia l'uso di cavalli purosangue inglesi nelle corse di addestramento, una pratica vietata. L'organizzazione chiede l'immediato stop alla manifestazione e sollecita l'intervento dei ministri, intensificando il dibattito sulla sicurezza e l'etica dello sport.

Scoppia la polemica sul Palio di Legnano: la Lav, Lega Anti Vivisezione, lancia un duro attacco contro l’organizzazione della manifestazione, denunciando la presenza di cavalli purosangue inglesi alle corse di addestramento, razza la cui partecipazione alle gare è espressamente vietata dalla normativa vigente. L’associazione animalista ieri ha chiesto l’intervento urgente dei ministri della Salute, Orazio Schillaci, e dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, oltre che un’azione immediata del sindaco Lorenzo Radice, affinché la corsa venga fermata prima che si consumi, a loro dire, una violazione della legge. Secondo la Lav, il Palio, previsto per domenica 25 maggio, rischia di svolgersi in aperta contravvenzione al decreto del presidente del Consiglio dei ministri pubblicato lo scorso 20 marzo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Vengono usati cavalli proibiti": la Lav chiede lo stop del Palio e sollecita l’intervento dei ministri

Legnano, chiesta un'azione immediata anche al sindaco. Purosangue inglesi presenti alle corse di addestramento.

