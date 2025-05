Venduti ai libici per meno di una capra | la denuncia dei migranti soccorsi in mare dalla Tunisia

I migranti soccorsi in mare dalla Ocean Viking denunciano una realtà agghiacciante: venduti a bande di trafficanti per meno di una capra. I racconti strazianti di chi è approdato in Italia rivelano come, dopo essere stati intercettati dalle motovedette tunisine, molti di loro siano stati ceduti in cambio di pochi euro, esponendosi a un destino incerto.

Il racconto dei profughi approdati in Italia a bordo della Ocean Viking: le persone intercettate dalle motovedette di Tunisi cedute in cambio di pochi euro a bande di trafficanti 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “Venduti ai libici per meno di una capra”: la denuncia dei migranti soccorsi in mare dalla Tunisia

