Venator lo spiraglio c’è Enti e sindacati al lavoro | Garantire un contratto

A Grosseto, il 14 maggio 2025, enti e sindacati si sono riuniti per discutere il futuro della Venator di Scarlino. Obiettivo principale: garantire un contratto e prolungare gli ammortizzatori sociali fino al 31 gennaio 2026, mentre si cerca un acquirente per l'azienda, in un momento cruciale per i lavoratori e l'intera comunità.

Grosseto, 14 maggio 2025 – Si lavorerà per prolungare gli ammortizzatori sociali fino al 31 gennaio 2026 e trovare un acquirente per la Venator di Scarlino: in sintesi è quanto è emerso dall’incontro tra le parti sociali, la proprietà di Venator Italy, i rappresentanti di Venator Corporate, della Regione Toscana, i sindaci del territorio e l’amministrazione provinciale al Ministero delle Imprese del Made in Italy. “Un incontro interlocutorio proficuo, come ci auguravamo – commenta Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto –, perché la presenza della proprietà inglese della multinazionale ci ha permesso di avere rassicurazioni sui passi da fare nell’immediato futuro per garantire delle prospettive reali sulle possibilità occupazionali e produttive del sito di Scarlino e dettare un’agenda con tempi certi”. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Venator, lo spiraglio c’è. Enti e sindacati al lavoro: “Garantire un contratto”

