Velo e sacchi Così teniamo pulito il paese

In un gesto di altruismo e rispetto per l'ambiente, un gruppo di volontari si è radunato domenica scorsa armato di sacchi e guanti per ripulire gli spazi verdi del nostro paese. Con l'intento di trasmettere valori di comunità e cura, hanno riqualificato angoli dimenticati, creando un ambiente più pulito e accogliente per tutti, soprattutto per i più piccoli.

"E’ giusto il rispetto per il paese che ti ospita – dicono –. Abbiamo deciso di pulire angoli di giardini, gli spazi verdi, i luoghi dove vanno i nostri bambini. Perché è importante essere utili alla comunità. E’ un gesto semplice di altruismo che ci dà gioia". E così, domenica scorsa per la prima volta in un’iniziativa spontanea che si è fatta storia, quindici donne mussulmane, senza i mariti e senza i bambini appresso, velate, si sono organizzate, con i sacchi e le mani avvolte dai guanti, per liberare da carte, sacchetti di plastica, lattine, bottiglie, diversi angoli del paese. Dal quartiere del Sole, ad alcune vie del centro storico, dai parchetti di fronte alle scuole, al centro sportivo. Insieme. "E’ stato un atto importante di generosità verso il paese dove vivono i loro figli ma è stata soprattutto una svolta di coraggio per le donne della comunità musulmana – racconta Aziza Koraichi, referente dell’associazione Essalam per le donne della comunità magrebina –. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Velo e sacchi. Così teniamo pulito il paese"

