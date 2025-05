Vela Riccardo Pianosi parte forte ed è in testa dopo la prima giornata agli Europei di Formula Kite

Riccardo Pianosi inizia con slancio gli Europei di Formula Kite, conquistando la testa della classifica dopo la prima giornata. Ottime notizie per l'Italia, che si fa notare nel mar Egeo, a Urla, Turchia. Quattro regate di flotta si sono già svolte, segnando un inizio promettente per il nostro atleta.

Ottime notizie per l'Italia al termine della prima giornata dei Campionati Europei Open 2025 di Formula Kite, in corso di svolgimento nelle acque del mar Egeo e per la precisione in quel di Urla (Turchia). Day-1 in cui sono andate in scena come da programma quattro regate di flotta sia in campo maschile che al femminile, delineando una classifica provvisoria che tiene già conto di uno scarto per ogni atleta. Riccardo Pianosi, reduce dal grande successo nella Semaine Française Olympique a Hyeres, è partito forte anche nella rassegna continentale mettendo a referto quattro primi posti consecutivi nel suo gruppo in apertura di Opening Series e portandosi subito in vetta alla classifica generale assoluta insieme al fenomeno singaporiano Max Maeder (che scarta però un 3° posto), in gara nel campionato Open da extra-europeo.

