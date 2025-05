Vede i carabinieri e butta la droga dal finestrino dell' auto scattano i controlli anche a casa | cosa hanno trovato

I carabinieri della Compagnia di Santo hanno arrestato un 28enne noto alle Forze dell'Ordine, sorpreso a gettare droga dall'auto durante un controllo. Le perquisizioni a casa hanno rivelato ulteriori prove della sua attività illecita, portando a accuse per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri della Compagnia hanno arrestato un 28enne già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di “produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”. Ad operare sono stati i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Santo. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Vede i carabinieri e butta la droga dal finestrino dell'auto, scattano i controlli anche a casa: cosa hanno trovato

