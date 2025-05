Vasto quarantesima edizione del Premio Mario Molino | l’evento nel ricordo della signora Angelina

Venerdì 16 maggio, l’aula magna dell’istituto Enrico Mattei di Vasto ospiterà la quarantesima edizione del Premio Mario Molino, un evento intriso di emozione dedicato alla memoria della signora Angelina. Questo prestigioso riconoscimento celebra l’eredità dell’ingegnere e docente Mario Molino, onorando il suo contributo alla comunità e alla formazione delle nuove generazioni.

Sarà un’edizione carica di emozione quella del Premio Mario Molino che torna, venerdì 16 maggio alle ore 11, nell’aula magna dell’istituto di istruzione superiore Enrico Mattei di Vasto. Il riconoscimento, nato per ricordare l’ingegnere e docente vastese Mario Molino, taglia il traguardo dei. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Vasto, quarantesima edizione del Premio Mario Molino: l’evento nel ricordo della signora Angelina

Approfondimenti da altre fonti

Villacidro, il 30 maggio al via la 40° edizione del Premio Dessì

sangavinomonreale.net scrive: Parte il 30 maggio la quarantesima edizione del Premio Dessì, che si concluderà il 4 ottobre con la proclamazione dei vincitori. In mezzo un nutrito programma di spettacoli, incontri con gli autori e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Torna il Gran Premio di Merano, Domenica 26 Settembre 2021

Il più affascinante meeting di ippica a Settembre, tra sport e glamour. Tra meno di due mesi ( Domenica, 26 Settembre ) si alzerà il sipario su uno dei più importanti eventi organizzati dalla città di Merano, famoso in tutto il mondo sia per l’aspetto sportivo sia per i temi inerenti lo stile, la tradizione e lo spettacolo.