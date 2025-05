Varese ubriaco semina il panico al pronto soccorso | testata a una guardia poi lancia la flebo e una scarpa

Un episodio di violenza ha sconvolto il pronto soccorso di Varese, dove un uomo, in stato di ebbrezza, ha aggredito una guardia e ha lanciato oggetti contro il personale sanitario. Arrestato per le sue azioni, il pregiudicato italiano ha seminato il panico in un luogo già precarizzato dalle emergenze sanitarie.

Un pregiudicato italiano è stato arrestato a Varese per aver aggredito il personale del pronto soccorso in stato di ebbrezza. 🔗Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Varese, ubriaco semina il panico al pronto soccorso: testata a una guardia, poi lancia la flebo e una scarpa

