Alberto Vannacci, nuovo vice di Matteo Salvini nella Lega, segna un cambio di direzione strategico per il partito. Con la modifica dello statuto, Salvini amplia i vertici, sottolineando l'importanza del Veneto nel panorama politico. Un passaggio che promette di rafforzare l'identità regionale e il peso della Lega nella scena nazionale.

Per lui il segretario del partito, Matteo Salvini, ha fatto cambiare lo statuto, aumentando il numero dei vice segretari e il numero di anni di militanza minimo per ambire a . Vannacci vice di Salvini. La Lega: «il Veneto a noi» il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Vannacci vice di Salvini. La Lega: «il Veneto a noi»

