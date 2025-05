Vandalizzata la sede del PD di Venaria sfondata la porta | La violenza non fermerà le nostre idee

Sotto attacco la sede del Partito Democratico di Venaria: nella notte tra il 13 e il 14 maggio 2025, la porta è stata sfondata in un atto di vandalismo. Questo rappresenta il secondo episodio di violenza in pochi mesi, ma il PD ribadisce: "La violenza non fermerà le nostre idee".

Un nuovo atto di vandalismo contro la sede del Partito Democratico di Venaria. Nella notte tra martedì 13 maggio 2025 e il 14 qualcuno ha sfondato la porta della sede del PD Madri Costituenti di Venaria. Si tratta del secondo episodio nel giro di pochi mesi.

nuovo atto vandalico alla sede pd di venaria reale: danneggiata la porta e torna la tensione politica

Scrive gaeta.it: La sede del Partito Democratico Madri Costituenti di Venaria reale subisce un nuovo atto vandalico, mentre il pd di Settimo torinese e la comunità esprimono solidarietà e ribadiscono l’impegno democra ...

Attacco notturno alla sede del PD a Venaria: è la quarta volta in pochi anni

Come scrive giornalelavoce.it: Non si fermano gli attacchi alla sede del Partito Democratico “Madri Costituenti” di Venaria Reale. Nella notte appena trascorsa, ignoti hanno nuovamente preso di mira i locali di via Palestro 4, dann ...

Venaria, sfondata la porta del circolo Pd: secondo attacco in pochi mesi

Lo riporta msn.com: Preso di mira il “Madri Costituenti” in via Palestro: in dicembre erano state strappate le bandiere. Gli attivisti: “Gesto da codardi” ...

