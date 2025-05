Van der Vaart | Mamma come gioca Dumfries! Da pelle d’oca

Van der Vaart, ex centrocampista del Real Madrid, in una lunga intervista rilasciata a Ziggo Sport, ha parlato di Denzel Dumfries, elogiando le prestazioni dell'esterno dell'Inter. PERFETTO – Rafael van der Vaart, storico centrocampista delle Merengues ai tempi d'oro, in una lunga intervista rilasciata nel programma radiofonico di Ziggo Sport, ha parlato anche della vittoria dell'Inter in semifinale di Champions League e delle prestazioni di Denzel Dumfries, suo connazionale. Queste le sue parole: «Mi sono goduto quelle due partite, ti viene la pelle d'oca! Mamma mia come gioca quel ragazzo. Chi se lo sarebbe mai immaginato. Tempo fa avevo visto sui social un video che giocava in una squadra dilettantistica, ora è in finale di Champions League. L'energia e la forza che mette in campo sono un esempio per molti giocatori.

