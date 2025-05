Van der Vaart esalta Dumfries | Sono impressionato fa venire la pelle d’oca! È un esempio per questo motivo

Rafael Van der Vaart, ex centrocampista olandese, ha elogiato Denzel Dumfries per la sua straordinaria stagione con l'Inter. Le sue parole, cariche di ammirazione, sottolineano come il talentuoso giocatore sia un esempio da seguire nel panorama calcistico attuale. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo entusiastico intervento.

Le parole di Rafael Van der Vaart, ex centrocampista olandese, sulla stagione di Denzel Dumfries con l’Inter. Tutti i dettagli in merito. Rafael Van der Vaart, ex centrocampista di Ajax e Tottenham e della nazionale olandese, ha parlato a Ziggo Sport della stagione del suo connazionale Denzel Dumfries con l’ Inter. L’esterno è stato infatti protagonista fin qui di un’annata da 10 gol e 6 assist in 42 presenze. VAN DER VAART SU DUMFRIES – « Dumfries ti fa venire davvero la pelle d’oca, come gioca quel ragazzo.. Mi sono davvero divertito a vederlo nelle due sfide contro il Barcellona. Ho visto qualcosa su Instagram, video girati quando giocava ancora in una squadra dilettantistica, all’età di 18 anni; ora è in finale di Champions League. L’energia e la forza che mette in campo devono essere un esempio per molti giocatori. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Van der Vaart esalta Dumfries: «Sono impressionato, fa venire la pelle d’oca! È un esempio per questo motivo»

