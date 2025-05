Van Aarle Juventus il primo messaggio in bianconero gasa i tifosi | La fortuna di firmare per il più grande club d’Italia – FOTO

Van Aarle, nuovo acquisto della Juventus Next Gen, ha condiviso il suo entusiasmo per l'arrivo in bianconero attraverso un post sui social. Il suo messaggio ha già gasato i tifosi, entusiasti di vedere un talento promettente unirsi al più grande club d'Italia. Ecco i dettagli e la foto che celebra questa nuova avventura.

