Van Aarle Juve il nuovo colpo raccontato dall’Olanda | Un gigante buono che ricorda van Dijk L’identikit i dettagli dell’affare e le curiosità sul difensore che rinforzerà la Next Gen – ESCLUSIVA

La Juventus ha messo a segno un colpo di mercato con l'arrivo del giovane difensore olandese Shane van Aarle, classe 2006, dal FC Eindhoven. Ispirato a Virgil van Dijk, Van Aarle promette di portare potenza e talento alla Next Gen bianconera. Scopriamo l'identikit e le curiosità su questo nuovo talento che farà il suo debutto a Torino.

di Nicolò Corradino Van Aarle Juve, il nuovo colpo della Next Gen raccontato dall’Olanda: curiosità e idenitkit del difensore in arrivo a Torino. Il calciomercato Juve ha chiuso il primo colpo in entrata. Si tratta del giovane difensore del FC Eindhoven Shane van Aarle: l’olandese, classe 2006, arrivato ufficialmente alla Juventus Next Gen fino al 2029. Per conoscere meglio il giocatore, ha contattato in esclusiva Stijn Engelen, giornalista della testata olandese ED. Il collega ci ha raccontato che il club bianconero ha avviato i contatti per arrivare al difensore circa un mese fa e, secondo fonti vicine al difensore, il trasferimento a Torino potrebbe essere finalizzato nei prossimi giorni. Non essendo sotto contratto con l’ FC Eindhoven, la cifra necessaria per assicurarsi le prestazioni sarà contenuta, dettaglio che ha reso l’operazione ancora più interessante per la Juve. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Van Aarle Juve, il nuovo colpo raccontato dall’Olanda: «Un gigante buono che ricorda van Dijk». L’identikit, i dettagli dell’affare e le curiosità sul difensore che rinforzerà la Next Gen – ESCLUSIVA

