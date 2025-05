Valentina Vitale ha lasciato Uomini e Donne con Emanuele? La foto sospetta

Valentina Vitale ha preso una decisione inaspettata durante l'ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda il 14 maggio 2025. Dopo una relazione tumultuosa con Alessio Pili Stella, ha scelto di chiudere il capitolo e avventurarsi in una nuova conoscenza, alimentando così curiosità e suspence tra i telespettatori.

Valentina Vitale, una delle protagoniste del trono over di Uomini e Donne, ha vissuto un momento significativo nella puntata andata in onda il 14 maggio 2025. Dopo una serie di alti e bassi, la dama ha deciso di interrompere la frequentazione con Alessio Pili Stella e di iniziare una nuova conoscenza con Emanuele Longallo. Secondo le anticipazioni, i due avrebbero scelto di lasciare insieme il programma per proseguire la loro relazione lontano dalle telecamere. Uomini e Donne: Valentina Vitale volta pagina dopo Alessio Pilli Stella. Durante la puntata del 14 maggio 2025, Valentina ha discusso pesantemente con il suo ex Alessio Pili Stella. Lui ha fatto arrivare in studio un mazzo di fieri per la dama, in maniera ironica, come premio per la sua falsità. Subito dopo, ha accettato di conoscere Emanuele, un nuovo cavaliere del trono over, con il quale è scattata subito una forte intesa. 🔗Leggi su Anticipazionitv.it