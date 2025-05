Val Seriana le imprese | Ogni minuto perso nel traffico mina la nostra competitività

Val Seriana è in allerta: le imprese locali denunciano un deterioramento della viabilità che minaccia la loro competitività. Secondo Confartigianato Imprese Bergamo, il traffico insostenibile mette a rischio oltre 6mila attività artigiane, costrette a fare i conti con code e rallentamenti quotidiani. È ora di affrontare questa sfida per salvaguardare il futuro economico del territorio.

Val Seriana. Si alza la voce delle aziende bergamasche sulla situazione della viabilità in Val Seriana. Secondo Confartigianato Imprese Bergamo il contesto è “insostenibile” tanto da rischiare di “mettere in ginocchio le oltre 6mila attività artigiane del territorio”. Le code e i rallentamenti lungo la Statale 671 e la Provinciale 35 paralizzano quotidianamente la mobilità, secondo l’associazione “minando la competitività delle aziende, più in generale, l’economia di un’area vasta e strategica della provincia”. La presa di posizione di Confartigianato Imprese segue il direttivo congiunto dei poli territoriali di Albino e Clusone, guidati rispettivamente dai consiglieri Ivan Morotti ed Ermanno Rossetti, convocato dopo l’incontro pubblico del 2 aprile scorso a Clusone. In quell’occasione erano stati annunciati i primi interventi di Anas, in particolare lo spegnimento del semaforo di Colzate e la sperimentazione del verde fisso alla Martinella. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Val Seriana, le imprese: “Ogni minuto perso nel traffico mina la nostra competitività”

