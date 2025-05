Vairano Patenora sevizia il cane per fare un dispetto ai vicini | scatta il divieto di dimora

A Vairano Patenora, un uomo di 50 anni è finito sotto indagine per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti di un cane, utilizzato per fare un dispetto ai vicini. I Carabinieri Forestali hanno emesso un divieto di dimora, rispondendo così a un caso di grave maltrattamento animale e vessazione.

Sevizia il cane per fare un dispetto ai vicini. Un divieto di dimora è stato eseguito dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Vairano Patenora nei confronti di un uomo di 50 anni, originario di Caserta, indagato per atti persecutori e maltrattamento di animali. L’ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Santa Maria . L'articolo Vairano Patenora, sevizia il cane per fare un dispetto ai vicini: scatta il divieto di dimora Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Vairano Patenora, sevizia il cane per fare un dispetto ai vicini: scatta il divieto di dimora

