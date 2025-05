Vairano Patenora persecuzioni ai vicini e sevizie al cane | divieto di dimora per un 50enne casertano

A Vairano Patenora, un 50enne casertano è stato colpito da un divieto di dimora per atti persecutori nei confronti dei vicini e maltrattamenti verso un cane. Le indagini, avviate dai Carabinieri Forestali, hanno rivelato prove schiaccianti attraverso video di sorveglianza e il rinvenimento di sostanze caustiche nella sua abitazione.

L'uomo è accusato di atti persecutori e maltrattamenti sugli animali: determinanti i video di sorveglianza e il sequestro di sostanze caustiche nella sua abitazione.. I Militari appartenenti al Nucleo Carabinieri Forestale di Vairano Patenora hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura coercitiva del divieto di dimora nel comune di Vairano Patenora (CE), emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal GIP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, nei confronti di un cinquantenne originario di Caserta, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 61 n. 1-— 612 bis c.p. e 81 e 544 fer c.p. Le indagini venivano avviate dopo una denunciaquerela sporta dai vicini di casa dell'indagato, in quanto il predetto, per futili motivi, con condotte reiterate nel tempo, a partire dal marzo 2020, li minacciava e molestava in modo da cagionare agli stessi un perdurante e grave stato di ansia e paura ed il fondato timore per la loro incolumità, rendendo loro la vita quotidiana impossibile.